«Что за детский сад?» Канчельскис — о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера «Локомотива». В настоящий момент 38-летний специалист совмещает должности наставника в «Пари Нижний Новгород» и молодёжной сборной России.
«Галактионов в «Пари НН» — сначала нужно отработать свой контракт или хотя бы доработать до конца сезона. Что это за детский сад? Думаю, что вряд ли его назначат. По-человечески будет правильно, если доработает сезон в Нижнем, а затем перейдёт в «Локомотив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Локомотив» в 12 матчах набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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