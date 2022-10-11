Андрей Канчельскис: пусть «Локомотив» пригласит ещё парочку немцев, чтобы убить команду

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации в московском «Локомотиве».
«Почему в «Локомотив» не могут поставить Лоськова и Пашинина? Хотя руководство вообще не поймёшь… Что они там вообще хотят? Пусть «Локомотив» пригласит ещё парочку немцев, чтобы убить команду. И всё у них будет нормально», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее руководство «Локомотива» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения в игре с «Сочи» (0:4). Также пост спортивного директора московского клуба покинул Томас Цорн. Красно-зелёные занимают 14-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 12 турах девять очков. В 13-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Торпедо».
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