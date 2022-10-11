«Ливерпуль» из-за травм лишился двух защитников

В «Ливерпуле» продолжается череда травм. Вслед за колумбийским вингером Луисом Диасом лазарет команды пополнили защитники Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что Александер-Арнольд и Матип пропустят две недели. Ранее сообщалось, что Луис Диас проведёт вне игры от шести до восьми недель из-за травмы, полученной им в воскресном матче Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3). Таким образом, вингер рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.
Помимо названных игроков, в лазарете англичан находятся Артур, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон и Кёртис Джонс.
В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы занимают 10-е место, в восьми играх набрав 10 очков. В ближайшем туре «Ливерпуль» встретится с действующим чемпионом лиги – «Манчестер Сити».
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Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Выпуск 122:
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