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«Ливерпуль» из-за травм лишился двух защитников

«Ливерпуль» из-за травм лишился двух защитников
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В «Ливерпуле» продолжается череда травм. Вслед за колумбийским вингером Луисом Диасом лазарет команды пополнили защитники Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что Александер-Арнольд и Матип пропустят две недели. Ранее сообщалось, что Луис Диас проведёт вне игры от шести до восьми недель из-за травмы, полученной им в воскресном матче Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3). Таким образом, вингер рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

Помимо названных игроков, в лазарете англичан находятся Артур, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон и Кёртис Джонс.

В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы занимают 10-е место, в восьми играх набрав 10 очков. В ближайшем туре «Ливерпуль» встретится с действующим чемпионом лиги – «Манчестер Сити».

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