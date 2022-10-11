Болельщик «Аякса» получил ножевое ранение в преддверии матча Лиги чемпионов в Неаполе

На болельщика «Аякса» было совершено нападение в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи», сообщает NU.



По информации источника, инцидент произошёл вчера, 10 октября, в Неаполе рядом с отелем, в который заселился фанат амстердамской команды. Болельщик получил ножевое ранение и был доставлен в больницу. Ранее «Аякс» обратился к болельщикам и попросил их не носить одежду с символикой клуба в Неаполе и не брать с собой детей на выездной матч. Представитель «Аякса» сообщил, что на данный момент пострадавший болельщик чувствует себя хорошо.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Наполи» — «Аякс» состоится завтра, 12 октября, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). начало игры — в 19:45 мск.