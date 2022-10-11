Конате: игроки «Ливерпуля» разочарованы результатами, но мы должны сохранять уверенность

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался об атмосфере в команде на фоне неудачных результатов в нынешнем сезоне.



«Конечно, я переживаю за команду и мне грустно, потому что мы не очень хорошо проводим этот сезон. Но нужно сохранять уверенность и продолжать работать каждый день. Иногда такое происходит, но сейчас не время сдаваться. Нужно работать снова и снова. Конечно, в команде присутствует разочарование», — приводит слова Конате Daily Mail.



«Ливерпуль» в восьми матчах набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в девяти встречах набравший 24 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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