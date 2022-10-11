«Ювентус» и «Маккаби» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и «Ювентусом». Команды будут играть на стадионе «Сэмми Офер» в Израиле. Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Леандро Паредес, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Душан Влахович, Анхель Ди Мария.

«Маккаби»: Джош Коэн, Даниэль Сундгрен, Дилан Батубинсика, Шон Гольдберг, Пьер Корню, Нета Лави, Али Мохамед, Тьяронн Чери, Омер Атцили, Францди Пьерро, Дин Дэвид.

В группе H команда из Израиля занимает последнее место. Клуб из Хайфы не набрал ни одного очка в трёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Старая синьора» располагается на третьей строчке с тремя очками.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.