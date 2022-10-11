Ледяхов: обидно, что «Сочи» играет при пустых трибунах. Вообще народ не ходит

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов объяснил низкий интерес к футболу в своём родном городе Сочи.



«В Сочи всегда народу мало ходило. Даже когда «Жемчужина» в 1990-е играла в высшей лиге, а стадион был поменьше и удобно располагался — в центре города. Фанатов у команды никогда много не было. В основном отдыхающие на футбол ходили. А современный «Сочи» — это же приезжая по сути команда. Когда они из Петербурга переселились, у них ни болельщиков в городе не было, ничего. Нужно заново выстраивать работу, привлекать и фанатов, и обычных болельщиков. Обидно, что «Сочи» играет при пустых трибунах. Вообще народ не ходит», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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