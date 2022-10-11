Гризманн: благодаря Симеоне я вышел на максимальный уровень

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал полноценный переход из «Барселоны» в мадридский клуб.

«Я прилагал все усилия, чтобы оказаться в команде. Единственное, чего я хотел, – остаться в клубе, где меня любят. Благодаря Симеоне я вышел на максимальный для себя уровень», – цитирует Гризманна Sport.es.

Ранее 31-летний футболист выступал за мадридскую команду на правах аренды из «Барселоны». Сообщалось, что за этот переход клуб из Мадрида заплатит € 20+4 млн. Примечательно, что в «Барселону» Гризманн переходил как раз из «Атлетико», но в 2019-м каталонцы отдали за него € 126 млн. С лета 2021 года Антуан играл за «матрасников» на правах двухгодичной аренды.

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