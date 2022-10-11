Игроки «Челси» перед матчами помещают бутсы в микроволновую печь

В лондонском «Челси» перед матчами применяют инновационные методы. Как сообщает The Sun, игроки лондонцев помещают свои бутсы в микроволновую печь, чтобы прогреть их.



По информации источника, печь находится в домашней раздевалке «Стэмфорд Бридж», она оснащена таймером, который сообщает, что бутсы прогрелись до нужной температуры. Также устройство перевозят в командном автобусе, когда команда отправляется на выездные игры АПЛ. Печь является неотъемлемой частью предматчевой подготовки.



Такой метод позволяет смягчить бутсы игроков и сделать их более гибкими и удобными. Такую процедуру в клубе начали проводить с сезона-2020/2021, по итогам которого лондонцы стали победителями Лиги чемпионов.



В текущем сезоне АПЛ «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице, в активе клуба 16 очков.

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