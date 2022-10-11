«Милан» и «Челси» огласили составы на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси». Команды огласили стартовые составы на игру.



«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Габбиа, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Беннасер, Диас, Жиру, Леау.

Запасные: Кубис, Балло-Туре, Дест, Мессьяс, Миранте, Ориги, Побега, Ребич, Юнгдаль.



«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Чалоба, Силва, Кулибали, Чилуэлл, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

Запасные: Аспиликуэта, Беттинелли, Броя, Галлахер, Закария, Кукурелья, Лофтус-Чик, Менди, Пулишич, Хаверц, Чуквуэмека.