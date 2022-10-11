«Боруссия» Д — «Севилья»: стартовые составы
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Сегодня, 11 октября, состоится встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Боруссия» из Дортмунда примет «Севилью». Команды огласили стартовые составы на матч.
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Мёнье, Зюле, Хуммельс, Роте, Беллингем, Озджан, Брандт, Мален, Адейеми, Модест.
Запасные: Т. Азар, Вольф, Геррейро, Джан, С. Кулибали, Мейер, Мукоко, Пападопулос, Пасслак, Рейна, Шлоттербек.
«Севилья»: Боно, Кармона, Куасси, Маркан, Акуна, Навас, Ракитич, Гудель, Сусо, Эн-Несири, Ламела.
Запасные: Дилэйни, Дмитрович, Дольберг, Иско, Мир, Монтьель, Папу Гомес, Салас, Теллес, Флорес, Хордан, Янузай.
В турнирной таблице группы G «Боруссия» занимает второе место, набрав шесть очков в трёх матчах, у севильцев в активе лишь один балл.
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