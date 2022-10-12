Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал, как Испания пережила пандемию и что изменилось в стране после начала боевых действий на Украине.
«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушёл, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.
С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:10
-
07:18
-
07:14
-
07:01
-
06:15
-
06:01
-
05:41
-
05:34
-
05:27
-
05:17
-
04:56
-
04:44
-
04:21
-
04:18
-
04:08
-
03:47
-
03:29
-
03:22
-
03:11
-
03:11
-
02:51
-
02:44
-
02:31
-
01:51
-
01:34
-
01:28
-
01:18
-
01:06
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:34