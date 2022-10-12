Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России

Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал, как Испания пережила пандемию и что изменилось в стране после начала боевых действий на Украине.

«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушёл, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.

С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Новость по теме
Ледяхов: обидно, что «Сочи» играет при пустых трибунах. Вообще народ не ходит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022