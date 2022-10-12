Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал, как Испания пережила пандемию и что изменилось в стране после начала боевых действий на Украине.



«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушёл, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.



С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.