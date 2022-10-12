Экс-тренер «Спартака» Ледяхов: в августе должен был начать работу в Москве

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов сообщил о сорвавшемся летом варианте работы в Российской Премьер-Лиге.

«Как минимум раз в три месяца прилетаю. Последний раз в августе был. Должен был начать работу в одной московской команде ассистентом, даже провёл три тренировки, но не срослось. Ситуация резко поменялась. Премьер-Лига? Да. Но давайте оставим эту тему. Уже проехали. Нет смысла называть команду. Конечно, я огорчился. Но ничего страшного, будем двигаться дальше», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Московский «Спартак» в 12 матчах набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.