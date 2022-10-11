Президент «Ювентуса»: Аллегри — наш главный тренер. Он останется на этом посту

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал возможную отставку Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.



«Аллегри — наш главный тренер. Он останется на этом посту. Что касается результата, мне стыдно и обидно, но нельзя винить в такой ситуации одного человека. Виновата вся команда», — приводит слова Аньелли Sky Sport Italia.



Напомним, сегодня, 11 октября, «Ювентус» проиграл «Маккаби» из Хайфы в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе (Израиль), завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В группе H команда из Израиля занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Старая синьора» располагается на третьей строчке с тремя очками.