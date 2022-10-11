Анзор Кавазашвили: Малком с любовью относится к России. Ради чего ему пиариться?

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова бразильского легионера сине-бело-голубых Малкома о получении российского гражданства. Ранее игрок петербуржцев заявил: «Если всё сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».
«Малкома любят как своего: невзирая на цвет кожи и место рождения. Он же видит, как к нему здесь относятся. Ради чего ему пиариться?
Он такие деньги, которые получает в России, — в жизни не заработает больше. Слова бразильца — искренние. Лишь бы не повторил судьбу Фернандеса: Марио был прекрасным российским другом с гражданством и вдруг отказался играть за сборную. Уверен, что Малком с любовью относится к России. Если бы было не так, то давно бы уже уехал», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 октября 2022
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