«Милан» — «Челси»: защитник хозяев Томори удалён на 18-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 18-й минуте арбитр удалил центрального защитника миланцев Фикайо Томори.
Игрок «Челси» Рис Джеймс сделал передачу в штрафную площадь на Мэйсона Маунта, которого Томори остановил с нарушением правил. Арбитр встречи проигнорировал все требования игроков «Милана» обратиться к VAR, удалил центрбека миланцев с поля, а также назначил 11-метровый, который реализовал Жоржиньо. Этот мяч — единственный в игре на данный момент.
В прошлом туре Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне обыграл «Милан» со счётом 3:0 благодаря голам Уэсли Фофана, Пьер-Эмерика Обамеянга и Риса Джеймса.
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