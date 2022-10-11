«Милан» — «Челси»: защитник хозяев Томори удалён на 18-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 18-й минуте арбитр удалил центрального защитника миланцев Фикайо Томори.

Игрок «Челси» Рис Джеймс сделал передачу в штрафную площадь на Мэйсона Маунта, которого Томори остановил с нарушением правил. Арбитр встречи проигнорировал все требования игроков «Милана» обратиться к VAR, удалил центрбека миланцев с поля, а также назначил 11-метровый, который реализовал Жоржиньо. Этот мяч — единственный в игре на данный момент.

В прошлом туре Лиги чемпионов «Челси» в Лондоне обыграл «Милан» со счётом 3:0 благодаря голам Уэсли Фофана, Пьер-Эмерика Обамеянга и Риса Джеймса.