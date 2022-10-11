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Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи об уходе Осинькина

Генеральный директор «Крыльев Советов» опроверг слухи об уходе Осинькина
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на информацию о том, что главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин может сменить место работы. Ранее сообщалось, что специалист возглавит «Локомотив».

«Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё – слухи. У Осинькина контракт с «Крыльями Советов». Сейчас он готовит команду к матчу с «Сочи», все его мысли – только о предстоящей домашней игре», – цитирует Андреева Metaratings.

Напомним, СМИ связывали Осинькина с «Локомотивом» в связи с уходом из московской команды Йозефа Циннбауэра. Также руководство красно-зелёных покинул спортивный директор Томас Цорн. Клуб располагается в зоне стыковых матчей.

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