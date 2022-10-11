Загребское «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 загребское «Динамо» принимало «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Николас Зайвальд. На 40-й минуте хавбек загребского «Динамо» Роберт Любичич сравнял счёт.



«Ред Булл Зальцбург» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Загребское «Динамо» (4) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе Е являются лондонский «Челси» (7) и «Милан» (4). Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».