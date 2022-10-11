«Боруссия» Д и «Севилья» поделили очки в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 11 октября, состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Боруссия» из Дортмунда принимала «Севилью» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встречу обслуживала сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем. Игра завершилась вничью – 1:1.
Счёт был открыт на 18-й минуте встречи – защитник севильцев Ньянзу Куасси отличился после передачи хавбека Ивана Ракитича. Дортмундцы сравняли счёт на 35-й минуте – гол на счету Джуда Беллингема. Ему ассистировал фланговый защитник немецкой команды Тома Мёнье. Больше команды отличиться не сумели.
«Боруссия» набрала семь баллов и занимает второе место в группе G, у испанцев в активе два очка – команда располагается на третьем месте.
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