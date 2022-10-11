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«ПСЖ» во втором матче подряд не смог одолеть «Бенфику»

«ПСЖ» во втором матче подряд не смог одолеть «Бенфику»
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Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 40-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, на 62-й минуте Жоау Мариу также забил гол с 11-метровой отметки.

В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. «Бенфика» — на втором месте.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
11 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мбаппе – 40' (пен)   1:1 Мариу – 62' (пен)
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