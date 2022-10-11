«ПСЖ» во втором матче подряд не смог одолеть «Бенфику»
Поделиться
Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 40-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, на 62-й минуте Жоау Мариу также забил гол с 11-метровой отметки.
В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. «Бенфика» — на втором месте.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:34
-
00:28
-
00:10
-
00:00
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:40
-
23:12
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:13
Партнерский контент