«ПСЖ» во втором матче подряд не смог одолеть «Бенфику»

Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 1:1.



На 40-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, на 62-й минуте Жоау Мариу также забил гол с 11-метровой отметки.



В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. «Бенфика» — на втором месте.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.