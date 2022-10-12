Чочиев: Кокорин в школе ложился так поздно, что не мог проснуться даже к третьему уроку

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как нападающий «Ариса» Александр Кокорин учился в школе.

«Я был старостой, поэтому никогда не прогуливал. А у Сани бывало иногда, но всегда приходил хотя бы на пару уроков. Когда Саша не приходил к первому уроку, учителя спрашивали с меня. Прихожу в школу, захожу в кабинет, а Саши нет. Директор меня сразу вызывает к себе: «Где Саша?» Он жил в комнате с Никой Пилиевым, и они почти каждую ночь играли в приставку. Ложились настолько поздно, что не могли проснуться даже к третьему уроку. Директор говорил: «Иди за Кокориным. Без него мы тебя в школу не пустим».

Приходилось бежать в интернат. Где-то час у меня уходил на то, чтобы его разбудить, заставить одеться и пойти в школу. Мы заходили в класс, Саня сразу плюхался на последнюю парту и засыпал прямо на ней. В такие дни учёба уходила на второй план. Один раз даже дошло до того, что директор школы вызвал мою маму и сказал, что меня отчислят, если не перестану дружить с Сашей», — цитирует Чочиева Sport24.