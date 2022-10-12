«Манчестер Сити» первым вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Поделиться
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Команды не сумели открыть счёт. В другой игре группы G «Боруссия» из Дортмунда и «Севилья» также не выявили победителя – 1:1. Таким образом, английский клуб набрал 10 очков и стал недосягаемым для испанской команды, которая располагается на третьем месте с двумя баллами.
«Манчестер Сити» стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который преодолел групповой этап.
В минувшем розыгрыше турнира англичане дошли до полуфинала, уступив только будущему победителю — мадридскому «Реалу». В финале испанцы были сильнее «Ливерпуля» — 1:0. Единственный мяч забил Карим Бензема.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:34
-
00:28
-
00:10
-
00:00
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:40
-
23:12
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:13
Партнерский контент