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«Манчестер Сити» первым вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» первым вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Команды не сумели открыть счёт. В другой игре группы G «Боруссия» из Дортмунда и «Севилья» также не выявили победителя – 1:1. Таким образом, английский клуб набрал 10 очков и стал недосягаемым для испанской команды, которая располагается на третьем месте с двумя баллами.

«Манчестер Сити» стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который преодолел групповой этап.

В минувшем розыгрыше турнира англичане дошли до полуфинала, уступив только будущему победителю — мадридскому «Реалу». В финале испанцы были сильнее «Ливерпуля» — 1:0. Единственный мяч забил Карим Бензема.

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