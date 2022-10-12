Трубин разбил Рюдигеру голову, когда немец забил гол

В матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром», который завершился со счётом 1:1, в момент, когда защитник «сливочных» Антонио Рюдигер на 95-й минуте забил гол, вратарь «горняков» Анатолий Трубин разбил немцу голову.
Антонио отличился на 95-й минуте. Тони Кроос исполнил навес с левого фланга в штрафную, Рюдигер высоко выпрыгнул и пробил головой точно во внутреннюю часть правой штанги, от которой мяч отскочил в ворота. В группе F донецкий клуб занимает второе место. «Горняки» набрали пять очков в четырёх матчах. «Реал» лидирует в группе. Команда из столицы Испании одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
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