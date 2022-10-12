Тренер «ПСЖ» показал на камеру игровые предпочтения Мбаппе

В Сеть попал кадр с заметками главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, где в шутливой форме записаны игровые предпочтения форварда парижан Килиана Мбаппе. Вероятно, таким образом тренер в саркастической манере отреагировал на слухи о возможном уходе Килиана из клуба. Парижане встречались с «Бенфикой» в 4-м туре Лиги чемпионов, игра завершилась вничью – 1:1.

«Килиан предпочитает играть справа», — гласит надпись в блокноте специалиста.



Напомним, форвард попросил «ПСЖ» отпустить его. Отношения между Мбаппе и клубом полностью разорваны. Руководство «ПСЖ» не собирается способствовать уходу Килиана. Отмечается, что самым вероятным вариантом является «Ливерпуль», при этом сам Мбаппе хочет играть за «Реал».



Также сообщалось, что Мбаппе признал, что совершил ошибку, поддавшись политическому давлению и заключив новое соглашение с французским клубом. Игрок считает, что «ПСЖ» предал его. Перед продлением контракта руководство клуба дало футболисту ряд обещаний, большинство из которых не выполнено.