Анчелотти: в матче с «Шахтёром» мы выглядели не очень хорошо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Шахтёром». «Сливочные» пропустили на 35-й минуте, а сравняли на 95-й.

«Мы играли не очень качественно, но наша команда никогда не сдаётся. «Шахтёр» изменил свою игровую систему, чтобы ввести игроков, которые могли блокировать наши передачи между линиями, поэтому нам пришлось играть широко. Их гол усложнил нам задачу. Мы понимаем, что играли не очень хорошо, но мы никогда не сдавались, и теперь мы сосредоточимся на физическом восстановлении, а затем попытаемся финишировать первыми в группе», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Тони Кроос исполнил навес с левого фланга в штрафную, Антонио Рюдигер высоко выпрыгнул и пробил головой точно во внутреннюю часть правой штанги, от которой мяч отскочил в ворота.