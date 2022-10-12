Главный тренер «Шахтёра» подвёл итоги матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

48-летний хорватский специалист Игор Йовичевич, возглавляющий «Шахтёр», высказался об итогах домашней встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с мадридским «Реалом» (1:1).

«Я горжусь своими игроками. Учитывая обстоятельства последних нескольких дней, им было нелегко играть, но они сделали всё, что могли. Иногда так случается, что на последних минутах решается исход встречи. Мы должны принять этот результат.

Давайте не будем забывать, что мы играли против одной из лучших команд в мире. Футболисты «Шахтёра» сохраняли темп, были храбры и прилично владели мячом. Определённо, мы стали лучше по сравнению с первой игрой. Мы могли бы даже забить второй гол, поскольку у Траоре была хорошая возможность. В любом случае нам необходимо ценить такие возможности», — приводит слова Йовичевича пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира.

Напомним, в группе F донецкий клуб занимает второе место. «Горняки» набрали пять очков в четырёх матчах. «Реал» лидирует в группе. Команда из столицы Испании одержала три победы и один раз сыграла вничью.

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