В «ПСЖ» опровергли информацию о желании Мбаппе покинуть клуб

Спортивный директор французского «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что 23-летний французский форвард Килиан Мбаппе намерен покинуть команду.

«Серьёзное заявление, потому что, согласно опубликованной информации, клуб хотел покинуть и я. Вот почему я здесь: чтобы опровергнуть и чётко сказать, что Килиан никогда не разговаривал ни со мной, ни с президентом об уходе из клуба в январе.

Мои слова о том, что «ПСЖ» не провёл ни одного хорошего трансферного окна? Мы обещали Мбаппе создать отличную команду с эталонной «девяткой» на острие, которого мы не взяли», — приводит слова Кампуша L’Equipe.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 12 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.