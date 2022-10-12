Аллегри — после поражения «Ювентуса» в Хайфе: всё, что мы можем сейчас — помолчать

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении от «Маккаби» в Хайфе в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Всё, что мы можем сделать прямо сейчас — это помолчать. Наше выступление было не на высоте, особенно с точки зрения характера. Завтра мы вернёмся и останемся на базе до туринского дерби. Мы в долгу перед клубом, болельщиками и собой. Мы говорим о сердце и духе команды. Но каждый играет для самого себя, и мне это не нравится. Это вопрос желания – работать вместе, терпеть и быть единым целым.



Президент прав: нам должно быть стыдно. Это один из худших дней за последнее время. И решение, чтобы футболисты остались вместе сразу после матча, поможет нам и поработать, и отдохнуть, и поразмыслить. Отставка? Я никогда не думал о ней. Чем сложнее вызов, тем сильнее ты хочешь справиться с ним. Эта мысль должна быть в голове каждого. Мы должны ответить мужеством, желанием и страстью», – приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».