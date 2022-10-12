«Мы живы». Рюдигер сел в самолёт с забинтованной головой после встречи с «Шахтёром»

29-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер показал последствия повреждения, полученного в выездном матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (1:1).

В одной из своих социальных сетей Рюдигер опубликовал снимок с забинтованной головой, сделанный из салона самолёта. Его он подписал: «Мы живы».

Напомним, Антонио получил повреждения в результате столкновения с вратарём «Шахтёра» Анатолием Трубиным в моменте, когда немец забивал мяч на 95-й минуте. В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 12 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился уже двумя забитыми мячами. Он перешёл в стан «сливочных» этим летом на правах свободного агента после окончания контракта с «Челси».

Рюдигер завершает головой навес Крооса в матче с «Мальоркой» (4:1):

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