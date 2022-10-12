«Мы живы». Рюдигер сел в самолёт с забинтованной головой после встречи с «Шахтёром»

29-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер показал последствия повреждения, полученного в выездном матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (1:1).
В одной из своих социальных сетей Рюдигер опубликовал снимок с забинтованной головой, сделанный из салона самолёта. Его он подписал: «Мы живы».
Напомним, Антонио получил повреждения в результате столкновения с вратарём «Шахтёра» Анатолием Трубиным в моменте, когда немец забивал мяч на 95-й минуте. В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 12 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился уже двумя забитыми мячами. Он перешёл в стан «сливочных» этим летом на правах свободного агента после окончания контракта с «Челси».
Рюдигер завершает головой навес Крооса в матче с «Мальоркой» (4:1):
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 12 октября 2022
-
03:47
-
03:29
-
03:22
-
03:11
-
03:11
-
02:51
-
02:44
-
02:31
-
01:51
-
01:34
-
01:28
-
01:18
-
01:06
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:34
-
00:28
-
00:10
-
00:00
- 11 октября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:40
-
23:12
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:31