Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд провёл на скамейке запасных весь матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном».
«Эрлинг закончил игру с «Саутгемптоном» очень уставшим. И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня – немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити» состоялся 11 октября на стадионе «Паркен» в столице Дании. Команды не забили мячей – 0:0. С 30-й минуты чемпионы Англии играли в меньшинстве после удаления Серхио Гомеса. Также в первом тайме Рияд Марез не реализовал пенальти. Ничьей и одного набранного очка «Сити» хватило для того, чтобы досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Розыгрыш футболки Эрлинга Холанда.
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