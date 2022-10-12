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Рамос – о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»: он счастлив здесь. Не верю слухам

Рамос – о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»: он счастлив здесь. Не верю слухам
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36-летний испанский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос отреагировал на появившиеся слухи в СМИ о том, что звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе намерен покинуть команду уже в январе.

«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что я дружу с Килианом. Он очень счастлив здесь. Я не верю слухам, мы сосредоточены на своей работе и не читаем газет», — цитирует Рамоса FootMercato со ссылкой на Canal+.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 12 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 160 млн.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе.

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