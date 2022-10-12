Батуренко: у Сёмина энергии больше, чем у молодых. В 75 лет свободно потянет «Локомотив»

Бывший ассистент Юрия Сёмина в «Локомотиве» и ряде других клубов Юрий Батуренко высказался о возможном возвращении 75-летнего специалиста в столичный клуб на вакантный после отставки Йозефа Циннбауэра пост главного тренера.



«Последний раз мы общались с Сёминым неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали. Потянет ли он в 75 лет в «Локомотиве»? Свободно потянет. В нём энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.



Фактор перелётов? Сёмин ведёт достаточно активный образ жизни. Не сидит на месте. Он и летает, и ездит за рулём, и плавает, и ещё в футбол играет», – приводит слова Батуренко «РБ Спорт».



Ранее сообщалось, что шорт-лист кандидатов «Локомотива» на должность главного тренера входят Андрей Талалаев (бывший наставник «Ахмата»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и Юрий Сёмин. С двумя из них уже состоялись встречи.