Стало известно, кто будет готовить «Локомотив» к матчу с «Торпедо» в 13-м туре РПЛ

57-летний российский специалист Заур Хапов будет готовить «Локомотив» к гостевой встрече 13-го тура чемпионата России с «Торпедо» после увольнения из стана железнодорожников главного тренера Йозефа Циннбауэра, сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, накануне именно Хапов провёл первую тренировку «Локомотива» после громких изменений в команде. Заур уже руководил командой после ухода из клуба другого немца – Маркуса Гисдоля. Он займёт должность исполняющего обязанности главного тренера пока клуб не назначит нового специалиста.

Ранее Хапов работал тренером вратарей в «Локомотиве», «Амкаре», нальчикском «Спартаке» и «Анжи».

Встреча между «Торпедо» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 15 октября. Начало – 14:00 мск. После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023, набрав девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко.