Логашов: Сёмин и его идеи никогда не устареют. Он поможет «Локомотиву»

Бывший защитник «Ростова», «Химок», «Анжи» и «Локомотива» Арсений Логашов ответил на вопрос, какой тренер может помочь железнодорожникам, находящимся внизу турнирной таблицы РПЛ.



«Думаю, либо Юрий Сёмин, либо Игорь Черевченко. Когда клуб делал ставку на своих специалистов, когда они тренировали, то были и результаты. С Черевченко Кубок выиграли, с Сёминым и Кубок, и чемпионство. Зачем велосипед изобретать? Надо делать так, как умеют.



Не устарели ли идеи Сёмина? Он никогда не устареет, как и его идеи. Думаю, кандидатура Сёмина – лучшая. Мне кажется, только он поможет команде. Он знает её вдоль и поперек, знает, что с ней делать. И ребята сразу поймут, в каком они клубе играют», – приводит слова Логашова «Матч ТВ».