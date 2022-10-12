Чочиев: в плане футбола меня больше всего удивлял в «Локомотиве» Одемвинге

Хавбек «Алании» Алан Чочиев рассказал о своих впечатлениях от общения с ветеранами «Локомотива».

«В плане футбола — Петя Одемвинге. Он топ! А в человеческом плане меня поразил Малхаз Асатиани. Мы были на сборах в Австрии и в выходной день поехали гулять в Мюнхен. Он подошел ко мне и протянул несколько купюр — тысяча евро! «Купи себе что-нибудь, от меня». Я сказал, что не возьму. Он взял и выкинул их. Тысяча евро полетела по улице. Пришлось бежать и собирать. (Смеётся.) Ещё одна история была на сборах в Марбелье. В отеле был бар, где мы любили после ужина посидеть, попить колу, погрызть орешки. Клуб эти расходы не покрывал — платили из своего кармана. После первого сбора подхожу на ресепшен: рассчитаться за все, что заказывал на баре. Мне говорят: «Всё оплачено». На втором сборе — та же история. Оказалось, как только мы заехали, Малхаз сказал администратору, что платит за два номера — мой и его. У него ко мне было особенное отношение. У меня родители осетины, но родом они из Грузии. Может, из-за этого. Малхаз после каждой тренировки звал меня к себе домой — пообедать. Мне было как-то неловко поначалу: он — легенда, а я молодой парень из академии. Но в итоге несколько раз я у него все же побывал», — сказал Чочиев в интервью Sport24.

Чочиев является воспитанником «Локомотива», был футболистом железнодорожников с 2009 по 2013 годы. Асатиани выступал за столичный клуб в 2003–2010 годах, становился чемпионом России и победителем Кубка в его составе.