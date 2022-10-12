«ПСЖ» забил в 42 матчах подряд на групповом этапе Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» забил сразу в 42 матчах подряд на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА.



Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и португальской «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Последний раз команде не удалось забить в игре с мадридским «Реалом» в ноябре 2015 года. Тогда парижане уступили со счётом 0:1.



В группе H «Маккаби» занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ювентус» располагается на третьей строчке с тремя очками. «Бенфика» — на втором месте.