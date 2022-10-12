Неудача «Ювентуса» в ЛЧ, Мбаппе может покинуть «ПСЖ». Главное к утру

Туринский «Ювентус» сенсационно уступил «Маккаби» из Хайфы в Лиге чемпионов, СМИ сообщили о том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании уйти из команды в 2023 году, СКА одержал седьмую победу подряд, в овертайме переиграв минское «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1.«Ювентус» проиграл «Маккаби» со счётом 0:2.

2. Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в 2023 году. Он признал, что ошибся, подписав новый контракт.

3. СКА одержал седьмую победу подряд, в овертайме переиграв минское «Динамо».

4. «Реал» на выезде сыграл вничью с «Шахтёром», забив на 95-й минуте.

5. «Рейнджерс» победили «Тампу». Панарин и Кучеров набрали первые очки в сезоне НХЛ.

6. «Манчестер Сити» в меньшинстве без Холанда не смог обыграть «Копенгаген».

7. «Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Зията Пайгина.

8. «Хаас» ответил на уведомление швейцарского суда по иску Никиты Мазепина.

9. «Челси» в большинстве уверенно обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов.

10. Бразилия одержала волевую победу над Японией на женском ЧМ по волейболу.