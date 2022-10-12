Защитник «Милана» Дест — об игре с «Челси»: это был тяжёлый матч, испорченный удалением

Защитник «Милана» Серджино Дест высказался о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с лондонским «Челси».

«Это был тяжёлый матч, испорченный удалением. Благодарен публике за то, что поддерживала нас. Мы будем стараться в других встречах. Жаль, что проиграли оба матча «Челси», но будем надеяться, что завтра будет лучше сегодня, — сказал Дест в интервью pianetamilan.it.



«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4). В следующем туре главного европейского клубного соревнования лондонцы на выезде сыграют с австрийской командой, а миланцы отправятся в гости к «Динамо».