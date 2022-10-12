Симеоне поделился своим настроем в преддверии игры с «Брюгге» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение о «Брюгге», с которым его подопечные встретятся в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы встречаемся с «Брюгге», который играет очень хорошо, мы видели это на прошлой неделе. Они выглядят убедительно и уверенно, я уверен, что они очень сильны. Я вижу, что игроки с большим энтузиазмом стремятся к прогрессу.

Мы понимаем важность этого матча. Нам нужно провести его хорошо, для этого мы должны выложиться по максимуму, и нам нужны люди. Они очень важная часть этого клуба, этой команды. Сила извне заставила нас получить больше, чем мы имеем», — сказал Симеоне в интервью Marca.

Матч «Атлетико» — «Брюгге» состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.