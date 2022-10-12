Влахович может покинуть «Ювентус», если клуб не квалифицируется в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть клуб в летнее трансферное окно, если команда не сможет гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Tutto Juve.

В текущем сезоне итальянской Серии A клуб из Турина занимает восьмое место после девяти сыгранных туров. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет семь очков.

В Лиге чемпионов «Ювентус» занимает третье место в группе H, уступая лидирующим «ПСЖ» и «Бенфике» по пять очков. Вчера, 11 октября, итальянский клуб потерпел поражение в матче с «Маккаби» из Хайфы.

Ранее сообщалось о том, что Влаховичем интересуются клубы АПЛ, «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Отмечается, что «Ювентус» будет готов рассмотреть предложения по форварду с ценой около € 100 млн.

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