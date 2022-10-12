Ледяхов: у меня много друзей с Украины. На наши отношения происходящее не повлияло
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов рассказал, как в Испании реагируют на происходящее на Украине.
«У меня стоит интернет-телевидение Kartina. Там и Первый, и остальные российские каналы есть. Все новости смотрю, в курсе событий. Интернет, естественно, тоже мониторю. Читаю телеграм-каналы. Черпаю информацию из всех доступных источников. Испанцы по-разному реагируют на происходящее. А вот местные средства массовой информации однобоко освещают события.
Я лично с негативом не сталкивался. У меня много друзей с Украины, живущих здесь. На наши отношения происходящее не повлияло. А испанцы воспринимают меня как своего — всё-таки 27 лет мы уже здесь», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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