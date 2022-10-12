Беннасер — о поражении от «Челси»: у нас ещё есть надежда, постараемся выйти из группы
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с лондонским «Челси» (0:2).
«Это был не лучший матч. После красной карточки стало тяжело, но нам не нужно вешать нос. У нас ещё есть надежда, и мы постараемся выйти из группы», – цитирует Беннасера пресс-служба УЕФА.
«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4). В следующем туре главного европейского клубного соревнования лондонцы на выезде сыграют с австрийской командой, а миланцы отправятся в гости к «Динамо».
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