Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ледяхов — о паузе в карьере: в России надо выстраивать отношения с околофутбольными людьми

Ледяхов — о паузе в карьере: в России надо выстраивать отношения с околофутбольными людьми
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал о сложностях трудоустройства в российском футболе. Напомним, после ухода из калининградской «Балтики» в 2018 году специалист не занимается тренерской деятельностью.

«Такая проблема во всех чемпионатах есть, не только российском. Хотя в Испании почти все мои товарищи, с которыми играл, тренируют — кто в высшей, кто в первой лиге. У нас дело обстоит немножко иначе. В России, чтобы попасть в струю, нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Ледяхов тренировал такие команды, как «Спартак», «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтику».

«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу «А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022