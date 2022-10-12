Ледяхов — о паузе в карьере: в России надо выстраивать отношения с околофутбольными людьми
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал о сложностях трудоустройства в российском футболе. Напомним, после ухода из калининградской «Балтики» в 2018 году специалист не занимается тренерской деятельностью.
«Такая проблема во всех чемпионатах есть, не только российском. Хотя в Испании почти все мои товарищи, с которыми играл, тренируют — кто в высшей, кто в первой лиге. У нас дело обстоит немножко иначе. В России, чтобы попасть в струю, нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Ранее Ледяхов тренировал такие команды, как «Спартак», «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтику».
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