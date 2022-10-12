Ледяхов: даже вторая лига Испании не обратит внимание на россиян после матча с Киргизией

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов объяснил, почему в чемпионате Испании не осталось российских легионеров.
«Наши футболисты не пользуются спросом за границей, вот и всё. У нас очень мало качественных русских игроков. Те же «сборники» в своих клубах выглядят неплохо, а собираются в национальной команде — и что? Последний матч с Киргизией показал уровень наших футболистов. Кого из них после такого матча вы бы порекомендовали в испанский чемпионат? Хоть один есть такой? Я ни одного не увидел.
Игра за сборную — это сама по себе главная мотивация. Человека вызывают играть за страну — он уже должен быть мотивирован! Рассуждать о мотивации профессионала — это глупость полнейшая. А после таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
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