В «Зените» опровергли информацию о возможном обмене Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном обмене форварда Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса».



«Эта информация — фейк», — цитирует Медведева «РБ Спорт».



Ранее появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» рассчитывает заполучить сразу двух игроков «Коринтианса» взамен на уход в бразильский клуб на постоянной основе нападающего Юри Алберто, выступающего за них на правах аренды.



Напомним, Юри Алберто принял участие в 21 матче за «Коринтианс» в нынешнем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 16 млн.

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