В «Спартаке» объяснили появление в СМИ слов Промеса «Порвём ЦСКА!»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил появление в СМИ слов нападающего красно-белых Промеса: «Порвём ЦСКА!» Ранее такую реплику футболиста опубликовал «Спорт-экспресс».



«Квинси Промесу на улице из толпы задали вопрос: Will you beat CSKA? (вы выиграете у ЦСКА? — Прим. «Чемпионата») На что он ответил: Yes (да. — Прим. «Чемпионата»)», — сообщил Зеленов.



Напомним, 16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором ЦСКА примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (25) – на третьей позиции.

