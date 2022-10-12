Терюшков: говорить о Юране и договорных матчах нереально. Это всё некая игра

Бывший член попечительского совета «Химок» Роман Терюшков назвал слухами информацию о том, что бывший тренер подмосковной команды Сергей Юран был замешан в договорных матчах.
«Единственный раз, когда я принимал участие в каком-то стратегическом решении, — это приглашение Сергея Николаевича Юрана. Я его рекомендовал совету учредителей, и его кандидатуру приняли. Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведёт клуб к победам. Но решение принимает директор, и всю полноту ответственности несёт он.
Говорить о Юране и договорных матчах нереально. Это всё некая игра, ведь Юран не просто так ушёл. Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он очень долго будет в клубе. Но заключить долгосрочный контракт не получилось по ряду причин, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ. По моему мнению, они не имеют под собой никакой почвы, и мы получили то, что перспективный тренер ушёл, а клуб сейчас скатился. На его место пришли псевдоспециалисты, которые каким-то образом появились в клубе. Я уже сказал, что все решения принимает директор, вот, видимо, поэтому и на этой должности сменился человек», — цитирует Терюшкова «РИА Новости».
- 12 октября 2022
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