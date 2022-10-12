«Изоляция России уже даёт о себе знать». Экс-тренер «Спартака» — об уровне РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал последние тенденции в российском футболе.
«Футбол давно у нас идёт по нисходящей. А сейчас ещё добавилась ситуация с Украиной. От отъезда иностранцев качество игры сильно пострадало. Неудивительно, что те клубы, которые сохранили легионеров, и находятся вверху.
«Ростов» — скорее, исключение. Ярко выраженная тренерская команда. Играют молодёжью, но выглядят очень прилично.
Изоляция России уже даёт о себе знать. Много качественных игроков уехало. «Краснодар» лишился хороших футболистов. «Рубин» потерял полсостава и вылетел. Что теперь жаловаться? Надо работать с тем материалом, который есть», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
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