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Артём Ребров: Абаскаль по-особенному настраивает «Спартак». Получается вдохновляюще

Артём Ребров: Абаскаль по-особенному настраивает «Спартак». Получается вдохновляюще
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Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, как главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль настраивает футболистов на матчи.

«Интересно, как на дерби с ЦСКА игроков будет готовить Абаскаль. Потому что он на каждую игру по-особенному настраивает команду. Причём это не одна речь, а процесс на несколько дней.

Ещё в отеле при разборе соперника Абаскаль может на доске написать какое-то слово, вокруг которого всё дальше вертится. Уже перед игрой в раздевалке он наконец объясняет, почему выбрал именно это слово. А на поле снова его упоминает. Например, слово «уникальный». Имеется в виду, что сейчас мы можем победить четвёртый раз подряд, это уникально, ни у кого в этом сезоне ещё четырёх побед подряд не было.

В общем, подведение к игре делится на несколько частей, но одна цепляется за другую, а перед матчем всё складывается в единую картину. Получается вдохновляюще», — цитирует Реброва Sports.ru.

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