Игроки «Баварии» недовольны работой и поведением Нагельсмана

Среди футболистов мюнхенской «Баварии» растёт недовольство главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает Sport Bild.

Называются три основные причины недовольства тренером.

Первая из них — недостаток хороших тренерских решений во время неудачно складывающихся матчей. Так, например, игроки недовольны управлением Нагельсмана в матче 9-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Дортмунд.

Вторая — ротация состава и замены по ходу матчей вызывают вопросы в команде. Сообщается, что тренер обещал место в стартовом составе в матче с «Интером» Джамалу Мусиале, но в итоге оставил 19-летнего немца на скамейке запасных. Полузащитник «Баварии» согласился с решением тренера, но выразил своё разочарование лидерам мюнхенского клуба.

Последняя причина — поведение молодого тренера. Нагельсман уже стал скромнее одеваться на матчи после критики своего стиля одежды, но звёзд «Баварии» беспокоит импульсивность в высказываниях специалиста во время игр.

«Бавария» под руководством Нагельсмана в текущем сезоне Бундеслиги одержала всего четыре победы в девяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице. Это худший старт мюнхенцев за 12 лет.

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